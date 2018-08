L’avion des nouveaux immigrants venus de France. Souriez vous êtes filmés !

Emotion absolue pour des centaines de nouveaux immigrants arrivés cet été en Israël. Dans la vidéo ci-dessous, on prend conscience de l’accueil réservé par les autorités israéliennes à ceux qui ont décidé de poser définitivement leurs valises en terre promise.

Larmes de joie…ils arrivent !!! Dans quel pays au monde, des nouveaux immigrants sont fêtés de la sorte ? Aéroport Ben Gourion, les familles de l’Alyah de groupe (et les autres) sont reçues en grande pompe par la ministre de l’Intégration Sofa Landver et de nombreuses personnalités. Le président sortant de l’Agence juive Nathan Charanski ainsi que son successeur Itshak Herzog étaient bien sur de la fête.

Comme chaque années, des dizaines de familles ont choisie de monter dans le cadre de l’Alyah de groupe (ADG). Ils se sont préparé durant un an en France et ont participé à un voyage d’étude en Israël au début de l’année. Ces familles ont pu entre autre, choisir leur ville d’accueil et prendre contact avec l’équipe pédagogique qui encadrera leurs enfants à la rentrée.

Les familles seront accompagnées durant un an et profiteront de tous les avantages offert par l’association ADG (en plus de leurs droits, octroyés par le gouvernement israélien et l’Agence juive). Une Alyah tapis rouge. Bienvenus à la maison !

Pour un entretien près de chez-vous en France avec les délégués de l’ADG, il vous suffit d’appeler le 01 86 96 93 51.