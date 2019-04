L’Alyah frappe à votre porte, partout en France, mais vraiment partout !

C’est une initiative originale que vient de mettre en oeuvre les responsables de l’Alyah de groupe. Les délégués de cette association partent à la rencontre des familles juives de France, désireuses de réaliser leur alyah. Et ils se sont donner pour mission, d’atteindre tous les foyers, même les plus isolés (Voir vidéo ci-dessous).

C’est peu après les fêtes de Pessah que les délégués de l’Alyah de groupe (ADG) sillonneront l’hexagone du nord au sud et d’Est en Ouest. « On nous reproche assez souvent de privilégier les grandes communautés de France », reconnait Chalom Wach, le responsable de l’ADG. « Cette fois, nos équipes vont répondre à toutes les demandes, même si certaines familles sont isolées en Bretagne ou au Pays basque ».

L’Alyah de groupe est le projet pilote de l’Agence juive pour les familles avec enfants. Depuis 25 ans, des milliers de familles ont vécu un atterrissage en douceur en Israël avec l’ADG. Ils ont été accompagnés durant deux années dans leurs démarches d’Alyah jusque dans les moindres détails (un an avant et un autre après l’arrivée en Israël).

Les grands plus, de l’Alyah de groupe

Que diriez-vous si l’on vous apportait sur un plateau, des communautés d’accueil en Israël avec des familles adoptives , des écoles sélectionnées et préparées pour vos enfants, avec un programme d’intégration et d’apprentissage de l’hébreu dédiés, comprenant professeurs coordinateurs qui font la navette entre les établissements scolaires et les parents, l’aide aux devoirs en après-midi, etc.

Les parents ne sont pas en reste ! En France, ils participent en amont à deux séminaires de préparation, à un voyage d’étude en Israël. C’est au cours de ce voyage largement subventionné qu’ils choisissent leur ville. Ils rencontrent les délégués des municipalités, le personnel enseignant, des représentants des systèmes bancaires, des mutuelles, de la sécurité sociale, des agents immobiliers, les familles d’accueil, les anciens olim. Ils visitent aussi leur futur quartier d’intégration.

A votre arrivée en Israël, un coordinateur par groupe et par communauté d’intégration prend en charge les familles de l’ADG. Il (elle) sera votre « conseiller » pendant une année et plus si affinité. Vous découvrirez un réseau relationnel (et professionnel) particulièrement dense toujours prêt à vous donner le coup de pouce nécessaire dans votre nouvelle vie. Soirées, cours, excursions à travers tout le pays rythmeront votre première année en famille avec l’ADG. Ces rencontres (très) régulières permettront à chacun de récréer un tissu social et de nouer de solides amitiés dans votre nouveau pays. Progressivement vous vous intégrerez à la société israélienne.

Une réussite presque totale

Avec moins de 1% de retour (en France), l’Alyah de groupe, sous l’égide du ministère israélien de l’Intégration et en coopération avec l’Agence juive, met tous ses budgets à contribution pour vous faciliter la transition. L’ADG représente une réelle opportunité pour toutes les familles qui souhaitent réussir leur Alyah en Israël.

Avant d’entreprendre une Alyah en solo, renseignez-vous sur toutes les formules ADG-familles. L’une d’entre elles a sans doute été pensée pour vous !

Alyah de groupe depuis la France : 01 86 96 93 51