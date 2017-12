La République Tchèque, l’un des pays les plus proches d’Israël

Lors du vote des Nations unies visant à déclarer la décision américaine comme « nulle et non avenue », seuls cinq pays européens se sont abstenus : la Roumanie, la République Tchèque, la Croatie, la Hongrie et la Pologne.

Parmi eux, la Roumanie avait déjà avancé l’éventualité d’un déménagement de son ambassade. Le chef du Parlement roumain, Liviu Dragnea, a déclaré vendredi 22 décembre « envisager sérieusement » le déplacement de son ambassade à Jérusalem, évoquant des considérations pratiques. « Du fait que toutes les institutions centrales israéliennes sont à Jérusalem, les ambassadeurs et le personnel des ambassades n’ont de cesse de faire la navette entre Tel Aviv et Jérusalem », a-t-il précisé. Lire la suite sur jforum.fr