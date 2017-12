TaxiBot. Lufthansa associé à Israël Aerospace Industries et TLD France.

Le TaxiBot est certifié depuis octobre dernier par l’Agence Européenne de la Sécurité Aérienne. Première et seule utilisatrice à ce jour, la compagnie Lufthansa à mis en service trois de ces tracteurs d’avions électriques sur l’aéroport de Francfort où nous nous sommes rendus. Mais comment fonctionne le TaxiBot ?

Pour avancer au sol, un avion doit allumer ses moteurs, et consommer du carburant. Pour éviter ce gaspillage, le TaxiBot est là pour remorquer les avions de la porte d’embarquement à la piste de décollage. Totalement électrique, il permet d’économiser entre 50 et 100 kg de kérosène par trajet pour un Boeing 737, et jusqu’à 600 kg pour un A380, sans compter les émissions de CO 2 . C’est le pilote depuis son cockpit qui manœuvre le tracteur avec ses commandes habituelles. S’il tourne par exemple, le tapis roulant du TaxiBot enregistre le mouvement du train d’atterrissage avant et transmet l’instruction aux huit roues du tracteur. Lire la suite sur israelvalley.com