La prière, le musulman et le coup de poing sur le vol Transavia

La vidéo fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours mais les faits sont antérieurs. Le 24 janvier 2019, un vol de Transavia reliant Paris-Orly à Tunis avait été dérouté vers Nice, suite à l’agression d’un steward par un passager musulman qui voulait faire sa prière à même le couloir, dans l’espace exigu à l’entrée du cockpit.

Faire sa prière en bloquant le cockpit et les toilettes… Après l’atterrissage d’urgence à Nice, l’individu avait été débarqué de l’avion par quatre gendarmes. Une première vidéo publiée à l’époque montre son arrestation musclée dans la cabine de l’avion.

Un vol #Transavia #Orly #Tunis, dérouté vers #Nice à cause d’un allumé qui a trouvé bon de faire sa prière devant la cabine de pilotage et de se débattre avec des policiers 👮‍♂️ venus l’interpeller, tout en criant « Allahou Akbar » #Tunisie pic.twitter.com/rkllKwCQDR — Tunis Tribune (@tunistribune) 24 janvier 2019

Ce weekend, une nouvelle vidéo, prise par la caméra placée à l’entrée du cockpit, a fuité sur les réseaux sociaux. Les images montrent clairement l’agression. Le passager a bel et bien asséné un violent coup de poing au steward qui lui demandait de regagner sa place.

Les faits

Zineb El Rhazoui, journaliste et militante des droits de l’homme franco-marocaine a commenté sur Twitter: « Lorsque la pratique de la religion de paix et d’amour fait pointer à un homme son postérieur en direction d’un avion rempli de passagers, lorsque cet homme met un coup de poing à son prochain juste après avoir communié avec son dieu de paix, what else? »

L’assaillant en question est un tunisien d’une quarantaine d’années. Trente minutes environ après le décollage de l’appareil, il avait insisté pour effectuer sa prière dans l’étroit couloir séparant les deux rangées de sièges de l’avion, donnant les cockpit et les toilettes.

Des hôtesses avaient tenté de le raisonner en lui expliquant que le Code de l’aéronautique et de l’aviation civile l’interdisait formellement. L’homme a ensuite agressé des stewards de l’appareil, en menaçant de « prendre le contrôle des commandes du cockpit ».

Le vol, au départ de Paris et à destination de Tunis, avait alors été dérouté vers Nice pour procéder à son arrestation par la police, puis reporté au lendemain.

SOURCES : Air journal et The Epoch Times