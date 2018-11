Face aux sanctions, l’Iran menace de raser la région…puis Israël

Trump rétabli les sanctions ? Ahmad Alam al-Huda, membre de l’Assemblée des experts du guide suprême iranien Ali Khamenei n’y est pas allé par quatre chemins. Cet imam, favori du régime, a expliqué comment l’Iran détruirait ses voisins.

Les esprits s’échauffent en Iran. L’annonce de l’application stricte des sanctions par Donald Trump a fait son effet. « Si nous atteignons le point où notre pétrole ne peut plus être exporté, le détroit d’Hormuz sera fermé, les pétroliers saoudiens seront confisqués et les pays de la région seront détruits par les missiles iraniens « , a déclaré le prédicateur de la prière, Ahmad Alam al-Huda, membre de l’Assemblée des experts d’Ali Khamenei.

L’imam aune idée très précise de la méthode à employer. « Les champs de pétrole et de gaz des Émirats arabes unis et du Qatar seront détruits par l’Iran par nos missiles Al-Qahr. La marine iranienne va contrôler le détroit d’Hormuz et protégera notre production. Trois pétroliers saoudiens traversent chaque jour ce détroit. Si nécessaire, nous allons arrêter les trois navires saoudiens, confisquer le pétrole et emmener les travailleurs en captivité », a-t-il prédit.

Mais son scénario guerrier ne s’arrête pas en si bon chemin. « Après la capture de ces trois pétroliers, les gisements de pétrole au Qatar seront neutralisés. Un seul missile suffira pour cela. S’ils essaient d’attaquer l’Iran par les airs, les missiles cibleront six aéroports internationaux à Dubaï, Abu Dhabi, Sharjah, Riyad, Bahreïn et Qatar. Tous les aéroports et ports maritimes du golfe Persique seront effacés en 30 minutes avec nos missiles ».

« Ensuite, nous nous occuperons d’Israël »

L’imam a dans son prêche consacré un chapitre au désordre économique mondial qui s’en suivra. « L’économie mondiale et les marchés boursiers, principalement détenus par ces pays arabes, vont s’effondrer. Le prix du pétrole atteindra immédiatement 400 dollars le baril. Si l’Iran le décide, il n’y aura pas une goutte de pétrole dans cette région. En 90 minutes, tous les États du golfe Persique seront détruits. Les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite disparaîtront dans un délai de 60 minutes. Après 90 minutes, il n’y aura plus rien dans ces pays. Puis ensuite, nous nous occuperons d’Israël », a-t-il conclu.

Enfin, il a détaillé par le menu le plan d’attaque :

Shaharjah (émirat) sera ciblé par 14 missiles. Manama (la capitale de Bahreïn) par 4 missiles. Abou Dhabi par 7 missiles. Doha par 11 missiles. Koweït 22 missiles. Jeddah (ville d’Arabie Saoudite) 24 missiles et Riyad 28 missiles.