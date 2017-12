Jérusalem : les experts s’attendent à un effet domino *

La décision du Guatemala de déménager son ambassade à Jérusalem n’est “pas moins que le début de la victoire d’Israël”, a déclaré lundi un analyste et auteur de premier plan à Tazpit Press Service (TPS).

L’événement, a-t-il dit, provoquera probablement une réaction en chaîne, avec des pays d’Amérique latine, d’Afrique et même d’Europe qui emboîteront le pas au Guatemala dans les mois et les années à venir.

“Je crois que de nombreux pays suivront, et pas seulement ceux d’Amérique latine”, a commenté le Dr Gustavo D. Perednik, natif de Buenos Aires, en Argentine et commentateur espagnol bien connu des affaires latino-américaines et israéliennes. Lire la suite sur jforum.fr