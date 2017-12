Une élève arabe à son camarade juif : « Hitler était bon »

Un incident antisémite s’est produit dans une école berlinoise, à la mi-décembre, faisant les gros titres des médias locaux ces derniers jours. retour sur les faits.

Un élève juif allemand a été victime de violences verbales antisémites de la part de l’une de ses camarades de classe, arabe, à l’école Ernst Reuter à Berlin. Une discussion qui dérape sur Hitler…

L’incident a eu lieu au cours d’une discussion sur le conflit au Moyen-Orient. Un élève juif de 18 ans évoque les difficultés liées à la création d’un État palestinien. Il reçoit une réponse sévère d’une camarade qui, au départ, s’est mise à contre-argumenter. Mais la discussion a vite dérapé. La jeune fille, apparemment à bout d’arguments, a lancé : « Finalement, Hitler était bon »

Parlant à un journal juif local, le jeune homme a affirmé qu’il avait déjà fait face à des insultes et que les abus antisémites avaient été une pratique courante dans sa vie scolaire. «J’ai essayé de rester calme, de sourire et de présenter des faits. Mais j’ai décidé de ne pas passer sous silence le commentaire concernant Hitler», a-t-il expliqué.

Le proviseur se dit consterné

Suite à l’incident, l’élève, qui avait fréquenté l’école pendant deux ans, s’est plaint de l’altercation au principal. ce dernier s’est engagé à le protéger. «Avec consternation et rejet catégorique, nous devons annoncer qu’un incident antisémite s’est produit dans notre école la semaine dernière, au cours duquel un de nos étudiants a été victime de discrimination», indique le message.

Selon le Berliner Zeitung, la fille qui a fait cette déclaration abusive regrette ses propos. Elle s’est immédiatement rendu compte que ses propos étaient discriminatoires. Elle s’est excusée auprès de l’élève.

La presse allemande rapporte que des incidents antisémites de cet ordre sont de plus en plus courant dans les établissements scolaires du pays. Le ministère allemand de l’Education multiplie les circulaires et les mises en garde. Mais les signalements sont de plus en plus fréquents. Ils impliqueraient dans la majorité des cas, des jeunes issus de l’immigration.

SOURCES : Berliner Zeitung et Sputniknews.com