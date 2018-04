Gaza, Malaisie, Jérusalem et Nathalie Portman

Enquête sur la mort d’un jeune à Gaza, un ingénieur du Hamas assassiné en Malaisie, 6 pays envisagent de déménager leur ambassade à Jérusalem et Natalie Portman justifie son refus de se rendre en Israël.

Résumé de l’actualité de ce Chabbat

Enquête sur la mort d’un jeune à Gaza

Mohammed Ayoub est l’un des quatre Palestiniens tués ce week-end dans les manifestations hebdomadaires près de la clôture. La mort de cet adolescent âgé de 15 ans a déclenché une vague de condamnation.

L’envoyé de l’ONU au Moyen-Orient a accusé le « Israël tirer sur les enfants » et l’Union européenne a exigé une enquête. La mère de la victime a indiqué qu’elle avait mis en garde son fils et lui avait demandé de ne pas atteindre la frontière. Mais il s’est enfui de la maison et a est allé en découdre avec les soldats israéliens postés derrière la clôture. L’armée israélienne a déclaré que sa mort fera l’objet d’une enquête et a déploré que le Hamas utilise les jeunes comme boucliers humains.

Un ingénieur du Hamas assassiné en Malaisie

Un membre du Hamas a été assassiné ce samedi à Kuala Lumpur en Malaisie, a annoncé le mouvement islamiste à Gaza.

Fadi el-Batch, 35 ans, a été tué par balles par deux shommes probablement liés à des services de renseignement étrangers en se rendant à une mosquée pour la prière de l’aube, selon les autorités malaisiennes. Batch était « un ingénieur électrique et un expert dans la fabrication de roquettes », a affirmé le ministre malaisien de l’Intérieur Ahmad Zahid Hamidi, cité par l’agence de presse officielle Bernama.

6 pays envisagent de déménager leur ambassade à Jérusalem

Au moins six pays ont mené de sérieuses négociations avec les autorités israéliennes sur le déplacement de leurs ambassades à Jérusalem, a déclaré le Premier ministre d’Israël Benjamin Netanyahou. «Merci au Guatemala de l’avoir fait. D’autres suivront vos pas», a-t-il indiqué devant des diplomates étrangers à l’occasion du Jour de l’indépendance, le 19 avril. Il n’a cependant pas précisé de quels États il s’agissait.

Natalie Portman justifie son refus de se rendre en Israël

L’actrice Natalie Portman a justifié sa décision de ne pas se rendre en Israël pour recevoir le prix Genesis en expliquant qu’elle ne voulait pas être associée au Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui devait parler lors de la cérémonie. La Fondation du prix Genesis avait annoncé vendredi l’annulation de la cérémonie, citant le représentant de l’actrice américano-israélienne selon lequel elle ne ferait pas le voyage

« J’ai choisi de ne pas participer parce que je ne voulais pas apparaître comme soutenant Benjamin Netanyahou, qui devait faire un discours à la cérémonie », écrit-elle.

« De la même façon, je ne fais pas partie du mouvement BDS et ne le cautionne pas », ajoute Natalie Portman, Oscar de la meilleur actrice en 2010. « Comme beaucoup d’Israéliens et de juifs dans le monde, je peux critiquer la direction israélienne sans pour autant vouloir boycotter l’ensemble du pays ».