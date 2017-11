Filoche ou la tartuferie de l’extrême gauche mise à nue

FIGAROVOX/TRIBUNE – Gilles-William Goldnadel revient sur le dérapage antisémite de Gérard Filoche. Il dénonce les tartuffes d’extrême gauche, qui se sont permis les pires extrémités pendant des années, en toute impunité.

Gilles-William Goldnadel est avocat et essayiste. Il est président de l’association France-Israël. Toutes les semaines, il décrypte l’actualité pour FigaroVox.

Gérard Filoche, membre du Parti Socialiste et ancien inspecteur du travail particulièrement zélé a eu conscience d’avoir un peu exagéré.

Emporté par sa fougue anticapitaliste, l’homme, de son index gauche, a retweeté une caricature antisémite de la meilleure facture, sur laquelle il est loisible d’admirer l’actuel locataire de l’Élysée portant un brassard à la mode SS mais à l’effigie dollar U.S et entouré de Messieurs Rothschild, Attali et Drahi. Lire la suite sur jforum.fr