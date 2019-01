La ”Nouvelle droite” : un espoir pour la politique israélienne? Pierre Lurçat

L’hébreu moderne comporte deux mots différents signifiant politique. Le premier, “politika”, est un emprunt au grec.

Le second, “médiniout”, est le terme hébraïque dérivé du mot ”médina” qui signifie l’Etat.

S’ils semblent à première vue interchangeables, il apparaît néanmoins que le premier est le plus couramment employé pour désigner la politique de tous les jours, ou “politique politicienne”, tandis que le second est réservé au signifiant plus noble, celui que le français désigne par “grande politique” – à savoir, la politique au sens de projet stratégique, et non de simple gestion courante.

La différence entre ces deux sens est encore plus flagrante en hébreu lorsqu’on parle de l’homme politique.

Le “politikaï” – c’est le politicien, celui qui s’occupe de choses politiques comme d’autres s’occupent de leur portefeuille d’actions ou de leur voiture : toutes choses honorables par ailleurs, mais qui ont peu à voir avec la grande politique. Lire la suite sur jforum.fr