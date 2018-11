Elections municipales et dérapages à Jérusalem

Moshé Léone ou Ofer Berkovich à la mairie ? Depuis quelques jours je suis assez inquiet de ce qui se passe chez nous à Jérusalem. Certains auraient baissé la tête. Ce n’est pas vraiment mon genre.

Elections municipales. Je m’explique. Depuis plusieurs semaines, nous vivons dans une certaine ambiance d’excitation liée à l’élection du prochain maire de la ville. Pour le premier tour on a vu se démarquer deux candidats: l’un affilié Likoud, soutenu notamment par deux aristocrates, modèles de vertu, Lieberman et Arie Dhery. Quant au candidat lui-même il n’a rien à se reprocher sinon que le pauvre gars a été accusé de corruption dans des affaires où, heureusement, il est sorti blanc comme neige.

L’autre candidat est non-religieux, plutôt à gauche, très jeune et plein d’enthousiasme pour faire bouger la ville. Pour préciser un point clef: cet « affreux bonhomme » est officier dans une unité d’élite où il a servi 6 ans.

Depuis trois jours, la campagne de dénigrement s’est accélérée. Les rumeurs, les mensonges contre le candidat non religieux s’accumulent tous les jours. Mais en plus, les arguments présentés me semblent très graves.

Par exemple, on m’explique que ce type est une crapule car il envisagerait (c’est faux officiellement, en outre) d’ouvrir des cinémas le Chabbat. Les amis, je meurs de trouille: va t’on refaire la révolution des Mollah ou quoi?

Mais même s’il n’en avait pas eu l’idée je la lui aurais soufflée. On veut donc revivre au 13è siècle? Empêcher les gens différents de respirer? Dieu va donc condamner tous les juifs parce que certains prendront un café Chabbat? Sans parler du principe de « tinok chenishba »(transgression involontaire par ignorance de l’importance réelle du Chabbat).

Je ne sais pas comment cet autre sujet est arrivé sur la table, mais mes chers « intellectuels d’extrême droite » estiment qu’il est scandaleux de recruter un joueur de foot arabe au Beitar Yeroushalayim. Donc non seulement on devient tous des Mollahs mais en plus on devient racistes. Au moins on sera enfin des pro-apartheids. Ah mais c’est bien normal puisque, selon un de mes contacts « les arabes sont nos ennemis». Lorsque je lui ai demandé: « tous? 100%! » Il m’a répondu bien sûr…C’est la première fois que je panique.

On n’avait vraiment pas besoin de ça

Je suis monté en Israël pour participer à un merveilleux projet humain. Là je découvre la capacité de nuisance de certaines personnes ou courants. J’avais commencé à critiquer les rabbins-voleurs; là on a un public raciste et rétrograde….Grand kif!

Je termine sur un autre sujet effarant. Notre cher Ofer Berkovich a répondu à une personne qui lui posait la question qu’il ne voyait pas de problème à la présence de la gay pride à Jérusalem. Tous les autres candidats n’ont pas répondu, magnifique hypocrisie politicienne.

C’est vrai que ce défilé est plus de la provocation que nécessaire à l’expression de cette population lorsqu’elle vise spécialement Jérusalem. Seulement on reproche à un type, parce qu’il a le courage de ses opinions? Et les autres se planquent et ramassent la mise?

Le pire, c’est que Berkovitch est, une fois de plus, sali. Alors que les Maires précédents, Barkat et même l’ultra-orthodoxe Lupoliansky ont accepté le défilé.

Je suis rassuré au moins d’une chose: la présence aux côtés de Berkovitch de Rabbins très engagés dans le Sionisme religieux, car ils ont mesuré le danger grave qui pèse sur toute la société si on laisse ces choses déraper .Car ces délires ne sont pas de la Thora. Ils ne sont pas de l’amour d’Israël. Ils sont une incapacité de respecter les autres, juifs et non-juifs, religieux et non-religieux. On n’avait vraiment pas besoin de ça.