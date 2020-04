Deux infirmiers arabes mettent les téfilines à un juif orthodoxe

Appelons cela l’effet corona. Une vidéo qui a fait son petit effet. Il est en effet peu courant que des arabes aident un juif à mettre ses téfilines.

La scène se déroule dans un hôpital du nord d’Israël. Un juif orthodoxe atteint par le Covid-19 se fait aider par deux infirmiers arabes pour mettre ses téfilines.

L’un d’entre eux, Halil Hazaouis a raconté au journaliste Amnon Levy que le patient, une personne âgée réclamait son aide. » Il était très faible et ne pouvait y arriver tout seul. Nous ne savions pas comment nous y prendre alors on a amené des téfilines et à l’aide d’un tuto sur internet, nous avons réussi l’exercice ».

L’infirmier consciencieux a ajouté durant l’interview que le patient en question s’est finalement remis et a pu rentrer chez lui quelques jours plus tard. « Une fois sur pieds, il nous a remercié de tout son cœur », a-t-il raconté. Halil Hazaouis a depuis, reçu des messages de félicitations non seulement des membres de son équipe mais en provenance de tout le pays. « Des messages émanant de juifs comme d’arabes », a-t-il tenu à préciser.