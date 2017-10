Daesh ou pas, Paddock a monté 23 fusils chargés sans être détecté©

L’organe de propagande de Daesh, Amaq, a revendiqué que Stephen Paddock, qui a tué 59 personnes et blessé 515 autres, serait « l’un de ses soldats ». Mais cette forfanterie d’une organisation récupératrice aux abois n’a été vérifié par aucune autre source et on ne trouve pas l’once d’une fréquentation djihadiste dans le passé lointain ou proche du tueur de masse Stephen Paddock. En revanche, le climat social et la facilité avec laquelle la contagion (copycat, imitation) de ce type de faits terroristes se propage, au-delà même d’un quelconque motif idéologique déclaré, a tout lieu d’inquiéter. D’autant qu’aucune société ne semble parée à faire face à ce phénomène polymorphe et multicauses… Lire la suite sur jforum.fr