La colère de Mahmoud Abbas devant Jared Kushner, l’envoyé de Trump

Le torchon brûlerait-il entre l’administration Trump et l’Autorité palestinienne ? C’est ce qu’affirme un responsable palestinien évoquant les débats houleux qui ont été menés à Ramallah, la semaine dernière, avec des responsables de la Maison-Blanche.

L’information a d’abord fuité dans la presse américaine. Sur le dossier de relance des efforts de paix au Moyen-Orient, l’administration Trump, exténuée par Mahmoud Abbas, envisagerait, dans un proche avenir, la possibilité de se retirer complètement des négociations.

C’est Jared Kushner, en déplacement à Ramallah en tant que conseiller principal de Trump, qui s’est ainsi confronté à Mahmoud Abbas, président de l’Autorité palestinienne, relayant notamment certaines demandes israéliennes, telles que l’interruption immédiate des paiements aux terroristes et à leurs familles ou encore l’arrêt des déclarations quasi-systématiques de condamnation d’Israël. Une tension qui semble s’installer entre ces deux parties, encore accentuée par le refus d’Abbas de rencontrer l’ambassadeur américain en Israël David Friedman.

Les représentants américains n’ont également pas manqué de faire part de leur irritation suite à la non-condamnation d’Abbas concernant l’attentat perpétré à Jérusalem la semaine dernière, causant la mort de Hadas Malka, une jeune femme âgée de 23 ans.

Abbas en colère, Trump est agacé

Cette réunion aurait laissé le leader de 81 ans dans une colère noire, accusant avec rage Kushner et le négociateur international principal de Trump, Jason Greenblatt, de prendre le parti d’Israël. Selon le responsable palestinien, s’exprimant dans les colonnes du quotidien arabe al-Hayat, « Après que Kushner ait présenté son rapport au président, Trump statuera sur la poursuite des négociations ou sur la sortie américaine des efforts de paix ».

A Washington, on affirme que pour le moment que « rien n’est changé ». « L’Amérique est toujours impliquée dans les tentatives de rapprochement entre les deux parties » a indiqué un porte parole de la Maison Blanche. Mais le double langage de Mahmoud Abbas et sa récente colère, commencent à agacer au plus haut point le président Trump.