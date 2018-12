CNN introduit une caméra dans un tunnel du Hezbollah

Au cours d’un reportage diffusé sur la chaine américaine d’information CNN, un journaliste introduit une caméra à l’intérieur d’un tunnel du Hezbollah découvert par Tsahal à la frontière nord.

Voici quelques images captées par la minuscule caméra relié à un cable. Il s’avère que ces tunnels sont bien plus élaborés que ceux creusés par le Hamas depuis la bande de Gaza. Le sol étant rocheux, les tunnels du Hezbollah sont bien plus difficiles à détruire. Ce n’est pas le cas des souterrains qui traversent la frontière entre Gaza et Israël. Ces derniers sont construit dans un sous-sol sablonneux. Il est donc plus aisé de provoquer leur effondrement.