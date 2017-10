Bras de fer inédit entre Londres et Ramallah à propos d’Israël

Le 2 novembre 2017 marquera le 100ème anniversaire de la Déclaration Balfour. La Grande-Bretagne a prévu une cérémonie avec la participation de hauts responsables israéliens. L’Autorité Palestinienne a l’intention de marquer la journée avec une série de manifestations à l’échelle mondiale. Les Palestiniens ont critiqué la Grande-Bretagne et ont menacé d’intenter des poursuites contre elle.

La Première ministre britannique Theresa May ne s’est pas laissée impressionner pour autant. Elle a redit ce mercredi devant le Parlement qu’elle est « fière de la contribution de la Grande-Bretagne à la création de l’Etat d’Israël » et que son pays « commémorera avec fierté le centenaire de la Déclaration Balfour ».

Une réaction claire qui est une fin de non-recevoir face aux pressions de l’Autorité Palestinienne. Dans le même temps, May se démarque du leader travailliste Jeremy Corbyn qui a refusé de se rendre à la cérémonie, malgré l’invitation lancée par Jonathan Goldstein, président du Jewish Leadership Council.

La grogne palestinienne

Des dizaines de Palestiniens ont organisé une manifestation en face du Centre culturel britannique de Ramallah, initiée par des éléments islamistes et nationalistes. Ils ont demandé à la Grande-Bretagne de s’excuser pour la déclaration Balfour et d’annuler la cérémonie prévue pour son 100ème anniversaire. La Campagne de Solidarité Palestinienne devrait organiser un défilé à Londres le 4 novembre 2017 en présence de Mustafa Barghouti et de Manuel Hassassian, le représentant palestinien en Grande-Bretagne.

Ci-après certaines des déclarations :

Riyad al-Maliki, le ministre des affaires étrangères de l’Autorité Palestinienne, a menacé que si l’Angleterre continuait ses préparatifs en vue du 100ème anniversaire de la Déclaration Balfour, la direction palestinienne prendrait des mesures juridiques, conformément aux instructions de Mahmoud Abbas. Il a affirmé que des préparatifs étaient en cours pour intenter une action en justice contre la Grande-Bretagne, y compris demander que la Grande-Bretagne rétablisse les droits du peuple palestinien et corrige son « erreur historique ».

Zakaria al-Agha, membre du comité exécutif de l’OLP et chef de son département des affaires des réfugiés, a affirmé que la Grande-Bretagne doit s’excuser pour la déclaration Balfour et ne pas organiser de cérémonies en son honneur. Il a affirmé que des poursuites contre le pays allaient être lancées devant des tribunaux internationaux. Il a ajouté que la Grande-Bretagne doit présenter ses excuses au peuple palestinien, reconnaitre le fait que la Déclaration Balfour était une erreur historique et annoncer sa reconnaissance de l’État palestinien.

Expier la déclaration Balfour

Ahmed Majdalani, membre du comité exécutif de l’OLP, a affirmé que la Grande-Bretagne doit satisfaire trois exigences pour « expier » la déclaration Balfour : s’excuser auprès des Palestiniens pour la Nakba [catastrophe] résultant de la Déclaration Balfour ; payer des réparations aux réfugiés et reconnaître l’État palestinien. Il a affirmé que la direction palestinienne agit au niveau juridique pour intenter une action contre le gouvernement britannique.

Shawan Jabarin, directeur d’al-Haq, a affirmé qu’une équipe d’avocats palestiniens débattaient de l’opportunité une lancer la procédure dans le système juridique britannique sur le mandat britannique et non pas la Déclaration Balfour. Il a ajouté qu’une position serait présentée par une équipe internationale de juristes sur la réussite possible d’une telle combinaison. L’avis, a-t-il affirmé, sera transmis à la direction palestinienne pour examen. Il a affirmé qu’une telle mesure doit être soutenue et accompagnée d’une vaste campagne médiatique.