Après 24 jours d’absence, Melania Trump a enfin reparu lors d’un événement officiel

ÉTATS-UNIS – C’était devenu un véritable feuilleton au pays de l’Oncle Sam. Depuis le 10 mai dernier et une apparition à l’occasion de l’accueil fait à des otages libérés de Corée du Nord, Melania Trump n’avait pas été vue en public.

Une absence surprenante voire inquiétante, d’autant que quatre jours plus tard, l’entourage de la première dame des États-Unis avait annoncé qu’elle venait de subir une opération des reins.

Depuis, les rumeurs s’étaient donc multipliées, certains médias et commentateurs parlant d’une aggravation de son état, d’une convalescence anormalement difficile ou même d’une rupture d’avec Donald Trump, avec qui l’ancien mannequin de 48 ans est mariée depuis treize ans. Son compte Twitter officiel avait même dû publier un message pour tenter de faire taire ces ragots.

