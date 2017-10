Appelez-moi Sioniste. Lisez ce texte, il est sublime!

Appelez-moi Sioniste.

Vous nous appeliez Judéens au temps du roi David.

Vous nous appeliez Hébreux après notre exil forcé.

Vous nous appeliez Zélotes pendant notre résistance.

Vous nous appeliez Juifs durant les pogroms, les déportations , les inquisitions et conversions .

Vous nous appelez Sioniste depuis que nous avons retrouvé notre terre.

De Canaan à Massada, de Judée jusqu’à Varsovie , de Rome jusqu’en Espagne , de Constantinople à Tel Aviv je suis resté le même.

Je suis resté le peuple élu pour étancher vos haines et votre mépris de l’humanité .

Je suis le peuple de D.ieu qui a traversé le temps, les siècles , les pays , les déserts et les nations.

Je suis l’empêcheur des ténèbres de tourner en rond , le caillou dans la chaussure des méchants.

Je suis celui dont personne ne voulait mais que tout le monde regrette.

Je suis le plus jalousé et le plus méprisé , attirant autant de convoitises que de réprobations.

Je suis celui que vous ne pouvez pas voir mais que vous scrutez en permanence.

Je suis le reflet dans le miroir de vos contradictions.

Appelez moi Sioniste si cela vous permet d’effacer votre honte à peine bue.

Appelez moi Sioniste si cela vous rassure quand vous me refusez le droit à l’existence.

Appelez moi Sioniste si cela n’écorche plus vos langues d’aphasiques de l’histoire.

Appelez moi ainsi, oublieux de votre propre erreur de genèse .

Mais sachez que j’aime le nouveau nom que vous m’avez concédé.

Alors appelez moi Sioniste quand je porte fièrement mon drapeau reconquis.

Et puis surtout

Et puis, appelez moi Sioniste quand je me défends de mes voisins inassouvis de terres et d’orgueil.

Surtout, Appelez moi Sioniste quand je soigne des enfants de tous horizons et de toutes religions.

Mais appelez moi Sioniste aussi quand j’apporte à la science les découvertes les plus fondamentales.

N’oubliez pas de me citer, moi Sioniste , quand je tends une main loyale à mes cruels voisins.

Pensez à m’appeler Sioniste aussi quand je veux la paix même au prix de concessions démesurées.

Ah oui! Appelez-moi Sioniste quand je donne au Monde les plus grands artistes, les plus grands chercheurs, les plus grands humanistes. le plus grand des physiciens quantiques des quantiques.

Appelez moi comme vous voulez ….mais sachez que je reste le même peuple, beau, fier, uni, humain , noble , défenseur des libertés et amoureux de la vie .