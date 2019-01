Abbas :  » je ne veux pas finir ma vie comme un traître « 

Les analystes israéliens ne s’étaient pas trompés. Le président de l’Autorité palestinienne veut terminer sa carrière en martyr de la « cause ». Mahmoud Abbas a révélé le fond de sa pensée aux journalistes égyptien.

Abbas n’est pas un traître, qu’on se le dise… Mais quelle mouche a donc piquée Mahmoud Abbas depuis deux ans ? Lui qui s’était engagé à apporter la paix et un Etat à ses administrés. Lui qui se vantait sur toutes les scènes internationales d’incarner le vrai modéré palestinien. Contre la violence, clamait-il, contre le sur place !

Or dans les faits, c’est tout le contraire qui se passe. Il continu et médiatise à outrance le versement de fonds aux familles de terroristes palestiniens. Il ne condamne même plus les attentats anti-israéliens et parfois même les encourage. Dernier fait d’arme, il insulte à tout va les dirigeants de la planète qui se dressent sur son chemin ou contrarient ses plans. Au premier rang desquels, bien sûr, Donald Trump.

Pour les Israéliens, l’affaire est entendue. Abbas sait que sa santé est vacillante et ne se préoccupe plus que de l’image qu’il laissera à son peuple. Une évaluation confirmée par les propos du principal intéressé.

« Je ne finirai pas ma vie en traître »

Le président de l’Autorité palestinienne a déclaré vendredi à la presse au Caire qu’il comptait réexaminer les accords signés avec Israël. Il envisageait même d’y mettre fin. .

Selon lui, « les portes du peuple palestinien sont verrouillées en Amérique ». Tant qu’il [Donald Trump] n’aura pas renoncé à ses décisions contre le peuple palestinien, aucun Palestinien ne rencontrera les dirigeants américains, quel que soit son rôle ».

Puis intervient la phrase clé, qui résume à elle seule un Abbas malade et se sachant en fin de règne.

« Je ne finirai pas ma vie en traître » [à la cause palestinienne], a-t-il déclaré. « Je peux dire non [à l’accord de paix américain] et je suis accompagné du peuple palestinien qui dit également non. »

Tout est dit…