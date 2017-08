10 raisons pour lesquelles Israël emm…le monde

Objectivement, qu’y a-t-il qui fait qu’Israël est le plus extraordinaire pays du monde?

Par José Boublil

1) Quand vous verrez un pays où, sur 100 m2 il y a 100 couleurs de peau, des jeans moulants de femmes, des mini-jupes, des sacs de jute , et des robes jusqu’au sol ; des cheveux roux au vent, des coiffes égyptiennes, et des perruques ; des bas résilles, des collants opaques, et des jambes bronzées/dorées; des chapeaux noirs, ou des crinières blondes; des visages jaunes, noirs, blancs, ou « gris »….Vous saurez que c’est Israël.

2) Quand vous verrez un pays où des députés souhaitent la destruction de leur propre Etat, et que ces derniers circulent librement, c’est nécessairement Israël.

3) Lorsque vous trouverez sur quelques mètres 10 femmes qui pourraient concourir pour Miss Monde; et 10 mecs pour le « Brad Pitt compétition », vous êtes toujours en Israël.

4) Quand vous vous trouverez devant des gamins de 18 ans prêts à combattre pour défendre leur pays, mais jamais pour en détruire un autre, oui, vous êtes toujours à deux pas de Jérusalem.

5) Quand vous savez que vous vivez dans le pays le plus haï de la planète, avec une population la plus détestée du monde depuis la nuit des temps, ce n’est pas le Soudan, ni la Russie, ni l’Iran, ni le Rwanda, ni le Cambodge, ni l’Algérie, ni aucun pays qui a massacré des millions d’hommes…C’est bien sûr d’Israël qu’il s’agit.

6) Quand vous croisez les 10 centres de recherches en informatiques et électronique du monde, c’est que vous êtes près du Technion en Israël; et si vous croisez les 10 laboratoires qui ont le plus fait avancer la médecine dans le monde, vous êtes encore en Eretz Israël.

7) Quand vous avez 90% de gens qui veulent la paix dans un pays en guerre, vous êtes bien parmi nous en Israël. Et si si vous pensez vraiment que les gens de droite ne veulent pas la paix c’est que vous n’avez jamais parlé honnêtement avec eux.

8) Si, en tant que juif, en marchant dans la rue vous sentez que c’est le seul endroit où vous êtes chez vous, vous avez bien atterri en Israël.

9) Si vous croisez des taxis qui vous parlent de Kant, c’est impossible que vous soyez ailleurs qu’en Israël. Et si vous croisez des hommes politiques qui ne savent pas qui est Mozart, vous avez quand même de très fortes chances d’être en Israël.

10) Si vous voyez un flic qui embarque un père flanquant une fessée à son fils, c’est que vous êtes en Israël..

Voilà MON pays, celui qui depuis près de 70 ans est au ban des Nations …. Et sincèrement, à ce prix, au risque d’être vulgaire, j’emmerde les Nations. Parce que je suis très fier de mon pays.