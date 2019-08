Voilà ce que font ces jeunes israéliens pendant les vacances

Les vacances c’est bien, mais encore faut-il les occuper intelligemment. Des ados israéliens ont décidé que cette année, les vacances d’été seront profitables pour tous. Voici leur idée…. aussitôt mise en application. (Vidéo ci-dessous).

« Ah les vacances ! Plutôt que de traîner en ville durant les longues soirées d’été, plutôt que de regarder la télévision ou les écrans de nos portables, nous avons décidé d’aller réjouir les enfants malades dans les hôpitaux », explique Liron qui semble être le meneur de la bande. Chaque jour, ces jeunes se réunissent dans un hôpital et investissent – avec la complicité du personnel soignant- les chambres des jeunes pensionnaires.

Ils se sont baptisés » la révolution joyeuse » et écument les hôpitaux du pays. Les réactions sont à la mesure de leur initiative…révolutionnaire. « ‘Nous avons vu des enfants se mettre à danser dans leur lit » raconte Noga. « Une fille qui ne souriait plus et ne parlait plus depuis des semaines s’est mise à chanter avec nous. Nous échangeons des messages ensuite parlons avec eux au téléphone. Au delà de notre visite, des liens se tissent ».

Pour les médecins qui ont accueillis avec enthousiasme ce projet, i est fort probable que cette initiative soit reprise par d’autres groupes de bénévoles dans un avenir proche. Le chant participe à redonner le moral aux malades. Et avoir bon moral, c’est déjà faire la moitié du chemin vers la guérison.