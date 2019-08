Un hôpital israélien adopte la technique du rétrécissement de l’estomac sans chirurgie

Pour la première fois en Israël, une opération endoscopique innovante visant à réduire le volume gastrique pour une perte de poids a été réalisée avec succès au Centre Médical Sheba.

C’est fondamentalement une sorte de rétrécissement de l’estomac, mais contrairement à la chirurgie du Bypass déjà bien connue, la nouvelle opération consiste à inciser l’estomac par gastroscopie, et ainsi éviter les cicatrices apparentes. A la différence du Bypass, l’instrument endoscopique est inséré par voie orale avec un dispositif spécial permettant à l’estomac d’être suturé efficacement de l’intérieur.

L’utilisation de cette nouvelle technologie permet une opération moins invasive que la chirurgie, il s’agit d’une couture interne, rétrécissant l’estomac. Il en résulte une sensation de plénitude plus rapide après le repas et par conséquent une perte de poids.

L’intervention est réalisée sous anesthésie générale et dure généralement entre une à deux heures. Contrairement à la chirurgie classique, il n’y a pas de cicatrice à l’abdomen. La récupération est rapide et le taux de complications est moindre. Comme avec beaucoup d’autres traitements contre l’obésité, le suivi continu d’un médecin et d’un diététicien est nécessaire pour garantir le succès du traitement. Les études du suivi des patients opérés dans des centres spécialisés dans le monde entier montrent que le pourcentage de perte de poids après cette intervention est d’environ 15% et, cette diminution est maintenue pendant au moins deux ans, selon les statistiques les plus récentes répertoriées.

Etendre les options thérapeutiques

Le Dr Alon Lang, Directeur de la clinique de nutrition au Centre de Gastro-entérologie de Sheba, note que « l’opération de réduction de l’estomac par endoscopie ne remplace pas la chirurgie bariatrique entraînant une perte de poids drastique et prolongée, mais convient à de nombreux patients pour lesquels la chirurgie bariatrique est inappropriée ». Le Centre spécialisé de l’obésité de Sheba, dirigé par le Dr Gabi Lieberman, propose aujourd’hui une variété de traitements, allant des soins nutritionnels aux soins de soutien en passant par la pharmacothérapie et la chirurgie bariatrique.

La clinique de nutrition de l’Institut de Gastro-entérologie permet désormais aux patients d’étendre leurs options thérapeutiques. Les plus remarquables sont le ballon endoscopique qui fournit une solution à court terme et la nouvelle technique de rétrécissement de l’estomac par endoscopie qui fournit une solution à moyen terme sans intervention chirurgicale. « Il est important que le processus d’adaptation du traitement soit adapté à chaque patient», a déclaré le Dr Lang.