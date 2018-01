Le mémorial de Caen, qui n’en est pas à une bévue près, a choisi le nom de Siné comme logo de l’invite à voter, dans le cadre du prix international du dessin de presse 2018, pour celui qui représente le mieux « la défense des droits humains » !

Siné en exemple ? Quels sont les objectifs de ce mémorial ? « Caen, ville martyre de la Libération, peut-on lire sur son site, méritait qu’un hommage à la mesure de ses souffrances lui soit rendu.

Ce fut fait mais dans un esprit qui reste le fil conducteur de l’action du Mémorial, celui de la réconciliation. Cet esprit, propre au Mémorial de Caen, guidera vos pas à travers les différentes étapes du musée qui vous plongeront au cœur de l’Histoire du XXe siècle. »

Alors peut-on penser que le mémorial de Caen, fidèle à lui-même, chercherait à réconcilier antisémites et juifs ?

Vous avez dit « Siné antisémite » ?

Malheureusement deux fois plus qu’une ! Il est même une des figures emblématiques d’un antisémitisme déclaré et revendiqué haut et fort !

« En 2008, Siné avait été licencié de Charlie Hebdo par son rédacteur en chef, Philippe Val, après avoir ironisé dans une chronique sur une éventuelle conversion au judaïsme de Jean Sarkozy.

“Jean Sarkozy, digne fils de son paternel et déjà conseiller général de l’UMP, est sorti presque sous les applaudissements de son procès en correctionnelle pour délit de fuite en scooter. Le Parquet a même demandé sa relaxe ! Il faut dire que le plaignant est arabe ! Ce n’est pas tout : il vient de déclarer vouloir se convertir au judaïsme avant d’épouser sa fiancée, juive, et héritière des fondateurs de Darty. Il fera du chemin dans la vie, ce petit !”, avait ironisé le caricaturiste.

Mais ce n’est pas tout, ce n’est pas tout !

En 1985, Siné avait été condamné pour “provocation à la discrimination, la haine ou la violence raciale” pour avoir affirmé à la radio “Je suis antisémite depuis qu’Israël bombarde. Je suis antisémite et je n’ai plus peur de l’avouer. Je vais faire dorénavant des croix gammées sur tous les murs… Rue des Rosiers, contre Rosenberg-Goldenberg, je suis pour… On en a plein le cul. Je veux que chaque Juif vive dans la peur, sauf s’il est pro-palestinien… Qu’ils meurent ! Ils me font chier… Ça fait deux mille ans qu’ils nous font chier… ces enfoirés… Il faut les euthanasier… Soi-disant les Juifs qui ont un folklore à la con, à la Chagall de merde… Y a qu’une race au monde… Tu sais que ça se reproduit entre eux, les Juifs… C’est quand même fou… Ce sont des cons congénitaux”.

Mort en mai 2016, Siné, toujours bien vivant ?

Si vous n’êtes pas dégoûtés sachez que vous avez jusqu’au 1 février 2018 pour voter en tant que particulier comme chaque internaute a la possibilité de le faire sur la page Facebook du Mémorial de Caen parmi une sélection de 30 dessins……..