Scène insupportable : Deux jeunes juifs torturés par des arabes à Jérusalem

Scène insupportable. Un juge de Jérusalem a condamné cette semaine Ahmed Frouh à 20 mois de détention et 12 000 shekels d’amende. Cet arabe de l’est de Jérusalem s’est attaqué à deux jeunes juifs orthodoxes en compagnie de l’un de ses amis.

L’image est insupportable. Ces deux jeunes juifs ont vécu un moment traumatique. Les faits se sont déroulés l’hiver dernier mais n’ont pas été médiatisés. Les adolescents revenaient de la source du Shiloah en contrebas de la ville de David (Ir David), à Jérusalem. Soudain, ils sont pris à parti par deux arabes qui immédiatement, les conduisent de force dans une ruelle plus à l’écart.

Les deux agresseurs obligent leurs victimes à s’agenouiller puis à embrasser leurs mains et leurs pieds. Ils leur demandent ensuite de répéter des phrases en arabe. Il s’agit de versets coraniques d’allégeance à l’Islam. Les deux enfants sont ensuite battus et se font cracher dessus. Ces scènes insupportables sont filmées par le complice qui ricane.

Un verdict trop clément ?

C’est ce film qui servira aux enquêteurs à corroborer les dires des deux victimes et à confondre les agresseurs. Sur la vidéo, on voit l’un d’entre eux saisir les deux jeunes juifs par leurs papillotes tel un trophée. Ensuite, il nouera les cheveux des deux enfants tout en se moquant d’eux.

Enfin, les deux jeunes parviennent à s’enfuir, lorsque leurs bourreaux évoquent l’idée de les séquestrer pour probablement, négocier ensuite leur libération. « Une voiture est passée et leur attention s’est relâchée un instant. On a compris que c’était le moment de tenter de nous échapper. S’ils avaient eu des couteaux, on ne serait sans doute plus en vie », a estimé l’une des victimes -un mineur, dont le nom n’est pas autorisé à la publication-.

Un épisode de haine antisémite qui n’aura pas alerté les médias israéliens. En revanche, le verdict du tribunal jugé trop clément, a indigné les observateurs au procès. « Ridicule ! Inapproprié à la situation. Ils ont vécu un drame qui les poursuivra toute leur vie. Quant à leur agresseur, il retrouvera sa liberté lorsqu’il aura purgé un tiers de sa peine. Soit dans 6 mois et demi. C’est un fiasco judiciaire », s’est écrié le père de l’une des deux victimes.