« Tout ou rien ». Le plan de Trump aux Israéliens et aux Palestiniens

Un haut responsable de l’administration américaine a confié au quotidien Israël Hayom: « Le plan sera présenté aux Israéliens et aux Palestiniens d’ici la fin du mois de décembre – et les parties devront faire avec. »

Contrairement à ce qui se dit en Israël ces derniers jours, le président Trump a bel et bien l’intention de présenter un plan diplomatique global pour la résolution du conflit israélo-arabe. On savait que les visites de l’envoyé spécial au Moyen-Orient, Jason Greenblatt, se multipliaient. Apparemment ça se précise. « Le programme sera révélé aux Israéliens et aux Palestiniens d’ici la fin de Décembre 2017 », selon cette source non divulguée par le journal.

Toujours d’après cette source américaine, qui est en contact permanent avec l’échelon supérieur à Jérusalem, le président n’a pas l’intention d’entamer de longues négociations avec les 2 parties. Il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Trump ne veut pas entrer dans une longue négociation et risquer le blocage.C’est son plan et il en sera ainsi.

Se réjouir ou s’inquiéter ?

Si l’on en croit l’estimation de ce haut responsable américain, les deux parties ont de quoi s’inquiéter ou se réjouir, c’est selon… « On s’attend à ce qu’Israël soit satisfait à 50% de ce plan et les Palestiniens aussi…à 50%. L’intention est d’empêcher une situation dans laquelle les parties restent assises pendant des heures dans une pièce fermée. La grande question est de savoir qui baissera les bras en premier. Qui endossera la responsabilité d’un échec éventuel », explique le diplomate anonyme.

Parallèlement, Trump devrait mener un processus de normalisation du monde arabe avec Israël. Il souhaite ainsi limiter les secousses politiques internes dans les deux camps. Vu de Washington, la normalisation des relations avec le monde arabe pourrait être un bond en avant tant économique que diplomatique pour Israël. « Je suppose que vous avez remarqué les décisions sans précédents en faveur d’Israël que Trump a pris ces dernières semaines », rapporte le journal citant un haut responsable de l’administration américaine. Ce dernier se référait au retrait des Etats-Unis de l’UNESCO, et peu après au discours de Trump sur l’accord nucléaire avec l’Iran. « Le président veut que le public israélien, ainsi que la coalition de Netanyahou, comprennent qu’il ne laissera personne nuire aux intérêts d’Israël. Cet accord historique, il le veut ».

Remous sismiques pour Netanyahou et Abbas

« Israël doit comprendre qu’il ne peut pas espérer de meilleurs médiateurs : Trois juifs portant une kippa », explique la source américaine d’Israël Hayom. Référence faite à l’ambassadeur des États-Unis en Israël David Friedman, l’envoyé spécial au Moyen-Orient, Jason Greenblatt et le gendre de Trump Jared Kushner.

Reste que le plan concocté par l’équipe de négociateurs nommés par Trump risque fort de provoquer des remous d’ordre sismiques tant en Israël qu’au sein de l’Autorité palestinienne. Pour chaque renoncement, Mahmoud Abbas devra, au mieux, affronter les islamistes du Hamas. Et en Israël, il faudra beaucoup d’imagination à Binyamin Netanyahou, pour conserver son actuelle coalition gouvernementale en l’état.