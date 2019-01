Question au Rav: comment aider celui qui n’a plus la force de crier ?

Question Coolamnews : Le don de soi… Quel sujet brûlant d’actualité! Quelle serait a vos yeux la meilleure manière d’aider l’autre, celui qui a baisse les bras et qui n’a plus la force de crier?

Réponse du Rav Yossef Ben-Shoushan:

L’on pourrait se contenter d’aider ce malheureux en lui procurant ses besoins vitaux et en le réconfortent, ce qui est très louable et même nécessaire dans l’immédiat. Or ceci serait comme si l’on relevait la tête de quelqu’un si noierait sous les vagues d’un océan déchaîné. Alors mieux serait encore de lui apprendre à nager ?

Le véritable idéal est de changer de manière radical l’environnement cruel qui crée ces victimes. La civilisation humaine fondée sur ses bases immorales ne fait que générer de manière constante des courants et des vagues qui font sombrer les faibles au profit des forts.

Seul le peuple d’Israël dans sa véritable stature est capable d’éradiquer cette civilisation monstrueuse et d’établir dans ce monde, de nouvelles règles, fondées sur la bonté et l’amour d’autrui.

Cette vocation n’ayant été comprise, lors de nos premiers pas sur notre terre, nous en avons été chassés pour y remédier.

Une maturité d’esprit collectif national

Cet état maladif de haine gratuite qui n’est autre que l’indifférence de l’individu envers la collectivité du peuple d’Israël et de l’humanité a provoqué le douloureux remède de l’exil. Etant dispersés, pourchassés et assassinés à travers toute l’histoire, le peuple d’Israël a finalement accédé à une maturité d’esprit collectif national, il y a environ une centaine d’années. Cette métamorphose psychique de l’individualisme au nationalisme n’est autre que la réparation de notre faute ultime – la haine gratuite. Ce processus Divin nous a fait accéder à un niveau élevé d’amour gratuit; désormais chaque individu est prêt à lutter pour le bien du peuple d’Israël et même à sacrifier ce qui lui est le plus cher – sa propre vie – pour la continuité éternelle de la nation.

Cette conception du nouveau juif a permis de faire éclore le mouvement sioniste qui ramène les exilés sur leur terre afin qu’ils retrouvent leur véritable nature et qu’ils puissent prendre part active à la mission – vocation du peuple d’Israël qui est d’être lumière pour tous les peuples.

Le don de soi… Quel sujet brûlant d’actualité! En effet, œuvrons de toutes nos forces pour le renforcement et le développement de l’état d’Israël, qui est dans le plus profond de son essence, le trône de Dieu dans ce monde. Fort de cette sainteté créative, nous pourrons établir une nouvelle civilisation dans ce monde, fondée sur l’amour d’autrui. Et seulement ainsi seront véritablement annulées toutes les souffrances…