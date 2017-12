Quand le prophète Ézéchiel répond aux nations (unies ?)

Quand une prophétie d’Ézéchiel se révèle être une réponse parfaite à l’opprobre des nations contre Israël. Par Nathalie Sivan

Vingt ans d’une vie foisonnante et si dense. D’une vie de découvertes permanentes et d’enrichissements au quotidien. De petits et grands bonheurs et d’épreuves, mais qui n’en a pas ?

Il y a 20 ans, je suis née une seconde fois. Deux naissances pour une même existence c’est un peu immodeste, penseront certains. Or tous ceux qui ont le bonheur et la chance de ‘’ monter en Israël ‘’ vous le diront : décider de faire son alya c’est renaître !

Rien d’emphatique ici mais rien que du vécu. Une réalité si intense, belle et dure tout à la fois. Incroyable et émouvante à chaque pas sur cette terre hors du commun et qui provoque tant de remous autour d’elle. La terre d’Israël et son peuple, indissociables l’un de l’autre pour l’éternité, c’est un aboutissement. Une consécration pour le juif.

Venir vivre en Israël aux côtés des siens, c’est redonner un sens à tous nos sens. Voir mieux, entendre plus fort, sentir de manière décuplée, goûter avec envie et toucher avec exaltation à cette société si phénoménale. Le juif ne peut se résoudre ‘’ à une petite vie de galout ‘’, l’hébreu se doit de magnifier sa présence sur terre, et cela n’est tangible réellement que sur sa terre. Le rapport quasi charnel que nous entretenons avec cette contrée, cette patrie, ce lopin depuis toujours et pour toujours, est notre lien commun à tous.

Le désert, nous l’avons dompté

Il faut toucher du doigt la réalité de ce pays au 21 -ème siècle pour saisir le lien millénaire que nous entretenons inconsciemment pour certains et si profondément concret pour la majorité d’entre nous.

Israël n’est plus un rêve, un mirage en plein milieu du désert. Le désert nous l’avons dompté. L’agriculture israélienne est un miracle qui relève du prodige. Celui qui fait un tour dans le Néguev prend la pleine mesure de l’incroyable force scientifique associée à la puissance spirituelle de la nation juive. Science et miracle. Prophéties et scepticisme. Tous les paradoxes se mêlent et s’entremêlent car la force des textes bibliques émergent d’un long sommeil d’exil.

Ézéchiel et sa prophétie

Le prophète Ézéchiel dont la parole est d’une actualité incroyable prophétisait en ces termes :

‘’…dans le feu de mon ressentiment j’ai prononcé sur les autres nations…qui se sont adjugé mon pays en héritage, dans toute la joie de leur cœur et l’insolence de leur âme, pour y faire le vide et le mettre à sac.

(s’adressant à Israël)…vous avez subi l’opprobre des nations…les nations que vous avez autour de vous, ce sont elles qui subiront leur opprobre !

Et vous, montagnes d’Israël, vous donnerez votre frondaison et vous porterez votre fruit pour mon peuple d’Israël, car ils sont prés de revenir. ‘’ Ézéchiel 36