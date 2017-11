Un proche de Trump: « Israël est un miracle ! »

L’éphémère directeur de la communication de la Maison Blanche Anthony Scaramucci, qui est resté proche du président américain Donald Trump, a prononcé un discours qui a fait impression en Israël. Il a été repris dans les journaux télévisés du soir et dans la presse écrite.

« Israël est un miracle ! » Scaramucci était l’invité de la conférence annuelle réalisée par Aroutz 7. Une soirée placée cette année sous le signe du renforcement de l’amitié israélo-américaine. L’ami de Trump n’a pas été avare de compliment à propos des Juifs et de « cette terre qu’il a découverte en 1985 alors qu’il n’était qu’un étudiant ».

« Je suis le fils d’une famille d’immigrés italiens. Dans le quartier où je résidais, il y avait de nombreux juifs. Je dois dire que j’ai pu examiner de très près votre culture et elle est magnifique. Vous pouvez en être fiers », a-t-il estimé.

Hollywood peut aller se rhabiller

Et de poursuivre : « J’aime Israël en raison de cette phrase prononcée par David Ben Gourion : En Israël, pour être réaliste, il faut croire aux miracles. Tout au long de son histoire, la terre d’Israël a été le lieu d’une succession de miracles. L’existence de ce pays ne tient qu’au miracle. L’histoire de la survie d’Israël en tant qu’Etat suit un scénario que personne n’aurait pu écrire à Hollywood », a poursuivi Scaramucci.

« Lorsque je pense qu’une poignée d’hommes et de femmes, moins nombreux que la population du New Jersey, a pu créer un paradis dans cette région, parmi les plus hostiles au monde, c’est un miracle. Et nous devons protéger cela. Ils sont venus pour vivre en tant que Juifs et étudier la Thora, pour ne plus être une minorité persécutée. Je sais que l’Etat d’Israël existera à jamais. Celui qui défend Israël et le peuple juif défend en réalité toute l’humanité », a-t-il conclu sous des applaudissements nourris.