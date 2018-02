Prochain affrontement irano-israélien fin avril?©

C’est, en tout cas, à ce moment-là que Téhéran tentera de déplacer une force chiite irakienne appuyée par les Russes, depuis le sud de l’Irak vers la Syrie et d’étendre ainsi son front anti-israélien.

Depuis que les forces aériennes israéliennes ont frappé une douzaine de cibles militaires syriennes et iraniennes, samedi 10 février, certains dirigeants israéliens rivalisent de discours plus bellicistes les uns que les autres ("Ils n'oubliero,t jamais la prochaine leçon qu'ils vont prendre" – Ministre des Transports et des Renseignements Yisraël Katz ; ""Nous ne laisserons pas l'Iran installer une commandement avancé", Commandant du Front Nord de Tsahal, le Major-Général Yoël Strick)