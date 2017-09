Le premier sommet des médias chrétiens se déroulera…à Jérusalem

Israël accueillera le premier Sommet des médias chrétiens à Jérusalem à la mi-octobre.

Sous l’égide du gouvernement israélien, ce sont près de 140 participants, collaborateurs de plus de soixante-dix médias chrétiens, qui devraient se réunir à Jérusalem du 15 au 18 octobre prochain pour le premier sommet des médias chrétiens.

L’objectif de ce sommet est avant tout d’offrir à ces prescripteurs, professionnels de la communication et des médias, la réalité la plus exhaustive possible d’Israël, notamment quant à ses choix stratégiques et politiques qui paraissent le plus souvent controversés dans la presse internationale. « Nous avons estimé que le 50e anniversaire de la réunification de Jérusalem serait une bonne occasion de tenir une telle conférence », a déclaré à Haaretz Nitzan Chen, directeur du Bureau de presse du gouvernement israélien. « Nous espérons que ces journalistes deviendront ainsi de bons ambassadeurs pour Israël. Et si cette conférence réussit, l’idée est de la reconduire chaque année ou une année sur deux », a-t-il ajouté.

Visite dans le Goush Etsion

Également parrainé par le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Affaires de Jérusalem, l’événement, qui s’étalera sur quatre jours, prévoit la visite du Goush Etsion – la région la plus dense en population israélienne en Judée-Samarie -, ainsi que la ville de Bethléhem et le Musée des Amis de Zion à Jérusalem. Plusieurs conférences animeront ces journées, notamment sur des sujets liés à la couverture médiatique d’Israël. L’occasion également de rencontrer les plus hautes personnalités de l’État, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou en tête, le Président Reuven Rivlin ou encore le maire de Jérusalem Nir Barkat.

En collaboration avec le « National Religious Broadcasters », association internationale non partisane de communicants chrétiens, qui rassemble plus de 1 100 organisations membres, le Bureau de presse du gouvernement israélien a invité près de 140 professionnels chrétiens des médias et de la communication suite à des consultations gouvernementales.