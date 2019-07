Plan social: Une start-up israélienne au chevet de Conforama

Une Start-up israélienne au chevet de Conforama pour tenter de « sauver les meubles ». Début juillet, Conforama arrive au terme d’un « exercice » périlleux tant au point de vue comptable que social !

Conforama en Péril ? Et de voir cette société contrainte de démontrer aux milieux bancaires comme au monde syndical comment elle a tenté le tout pour le tout et mis le paquet pour empêcher la maison de s’effondrer !

En attendant, le personnel ne parle que plan de redressement, les syndicats s’interrogent à propos du directeur général soudainement débarqué sans ménagement tandis que les médias ne font que stigmatiser un premier plan social avec condamnation de 32 magasins sur 76 déficitaires et encore, à la condition d’’agir vite et bien pour éviter un nombre de fermetures revues à la hausse, voire la survie du groupe compromise ».

Mais remontons le temps, (oh très peu), renouons avec la journée du 20 juin de cette année.

Ce jour-là, un responsable informatique de « Conforama » décida de peaufiner utilement les procédés existants ( barre de recherche par mot clé ou par code produit)… Et pour ce faire d’ajouter une fonction de reconnaissance imaginée par les israéliens.

Retrouver un produit sur le Web à partir d’une photo

Une nouvelle application créée par une Start-Up qui a pour nom « Syte’s InstaSearch » faite tout exprès pour retrouver un produit sur le Web à partir d’une photo enregistrée sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur, passage obligé pour rendre plus « vendeur » ce catalogue virtuel.

« Nous nous devions d’être des pionniers dans ce domaine en particulier pour permettre à nos clients de retrouver très facilement et de manière instantanée un produit repéré chez un ami, dans un restaurant, à la télé ou en navigant sur le Web », explique Romain Roulleau, Directeur Général Délégué Digital du Groupe Conforama,

Ainsi c’est ce petit nouveau spécialisé dans la reconnaissance visuelle qui, vous l’aurez compris, devrait permettra aux utilisateurs, à tous les acheteurs potentiels de se procurer le plus simplement du monde une référence à partir de n’importe quelle image, une fois le système « Syte’s InstaSearch » activé !

Une application indispensable qui peut se donner le droit d’affirmer : Comme on fait son lit, on se couche mais on dort plutôt mieux quand les règles appropriées sont respectées.