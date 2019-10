Ouragan méditerranéen rare: Israël retient son souffle

Un phénomène météorologique extrêmement rare se forme dans l’est de la mer Méditerranée : un ouragan méditerranéen, appelé «medicane» en anglais. Causé par des eaux dans la Méditerranée anormalement chaudes, il se dirige vers Israël et l’Egypte. D’après le Bureau météorologique britannique, il pourrait causer d’intenses pluies et des inondations.

Disons-le d’emblée, ce type de cyclone est un phénomène météorologique rare en méditerranée. Il n’est observé que tous les deux ou trois ans. Occasionnellement, le medicane prend les forme d’un cyclone de type 1.

La période la plus sensible est prévue pour ce samedi soir et dans une moindre mesure, pour la journée de dimanche. Les prévisionnistes ont fait savoir que la majorité des chutes de pluie et des inondations auront lieu dans des zones de basse altitude du centre et du sud d’Israël. Toutes les précautions ont été prises dans le sud du pays. Des centres d’accueil d’urgences ont été aménagés.

Ouragan: Le Sinaï et Gaza aux premières loges

Mais c’est bien la bande de Gaza et le nord de la péninsule égyptiennes du Sinaï qui sont en première ligne. Le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza a décrété l’état d’urgence sans préciser pour autant les mesures qui ont été prises. A ce stade, il semble que les éléments se déchaîneront plus au sud vers l’Egypte où les intempéries de la semaine dernière ont déjà fait 11 morts. En Israël, c’est plutôt l’intensité des précipitations prévues sur les zones désertiques du Néguev qui fait redouter au pire, des inondations.

Ce phénomène, s’il est bien réel, est très différent d’un ouragan tropical en force, en intensité et en durée. On parlera donc en réalité plutôt d’une forte tempête liée à une dépression qui va durer généralement 24 à 48 h. Un Médicane est moins étendu qu’un ouragan (env. 400 km de diamètre contre 500 à 1000 km pour son cousin tropical), et du coup moins puissant.