Les premiers bébés de 2018 sont nés, 180 000 bébés/an en Israël

Tel-Aviv (Youval Koren). Ce matin aux premières heures est né un garçon « Made in Israël ». Il est le premier né de l’année 2018 (plus de 180 000 bébés vont naître en Israël en 2018). Sa maman se dénomme Ayala (1). Sa famille est heureuse et nous aussi. Nous souhaitons beaucoup de bonheur aux parents.

(1) Caractère du prénom ayala : -Ce substantif hébreu désigne la biche. Animal séduisant, alliant la liberté, l’énergie et la grâce, la biche est depuis toujours une image affectueuse de la jeune fille ou de l’épouse, voire même d’un jeune garçon. Déjà dans l’Ancien Testament (Genèse, chap. 49), Jacob compare l’un de ses fils, Mephtali, à une biche. Ayala est aujourd’hui un prénom très répandu en Israël. On commence à le voir apparaître dans plusieurs autres pays, en France en particulier. Lire la suite sur jforum.fr