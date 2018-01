L’Autorité palestinienne prépare ses prochains guets-apens diplomatiques

A la lumière de son « succès » au sein de l’Assemblée générale des Nations Unies, l’Autorité palestinienne (AP) s’efforce de promouvoir une série de mesures politiques au niveau local et international.

Selon Muhammad Ashtia, membre du comité central du Fatah, les dirigeants palestiniens ne se satisferont pas seulement de pourvois devant le Conseil de sécurité des Nations Unies et l’Assemblée générale, mais continueront leurs efforts pour recruter l’appui international.

Azzam al-Ahmed, membre du comité central du Fatah, a déclaré qu’une réunion du conseil central de l’OLP serait organisée à Ramallah à la mi-Janvier 2018 afin de discuter de la possibilité de déclarer la Judée-Samarie et la bande de Gaza « Etat palestinien sous occupation » et de discuter des relations avec Israël dans l’avenir.

Des représentants du Hamas et du JIP ont également été invités à participer à la réunion, mais selon Azzam al-Ahmed, ils n’ont pas encore répondu à l’invitation. En parallèle, selon Azzam al-Ahmed, les Palestiniens continuent de prendre des mesures au Conseil de sécurité des Nations Unies, au Conseil des droits de l’homme, à rejoindre des organisations internationales et à introduire des recours auprès de la CPI.

Ramallah cherche un médiateur remplaçant

L’Autorité Palestinienne continue de souligner que les États-Unis ne peuvent jouer aucun rôle dans la médiation des négociations pour la paix, et précise que les Palestiniens sont à la recherche de remplaçants. Mahmoud al-‘Alul, vice-responsable du Fatah, a déclaré que des délibérations sont en cours avec un certain nombre de pays afin de choisir un organe de médiation pour le processus de paix comprenant plus d’un pays.

Nabil Shaath, conseiller de Mahmoud Abbas pour les affaires étrangères et les relations internationales, a déclaré au cours d’une réunion avec une délégation de Russes et de Chinois qu’une réunion préparatoire devait avoir lieu pour discuter d’une nouvelle voie pour le processus de paix. Il a dit que la Russie a exprimé la volonté d’agir avec la Chine et les pays européens pour trouver une solution internationale en vue de superviser un processus de paix sous le parrainage des Nations unies.

Rencontres tous azimuts

Des responsables de l’AP ont rencontré des dirigeants de plusieurs pays. Mahmoud Abbas s’est entretenu avec le Président français, Emmanuel Macron. Nabil Shaath a rencontré à Moscou le ministre russe des Affaires étrangères Sergey Lavrov, Riyad al-Maliki, le ministre palestinien des Affaires étrangères, a rencontré son homologue maltais.

Wasel Abu Yusef, membre de l’OLP, a déclaré que le comité exécutif de la direction palestinienne œuvre à formuler des façons d’exploiter la « victoire » au Conseil de sécurité de l’ONU et de l’Assemblée générale. Il a affirmé que, dans un proche avenir, une réunion des 28 ministres des Affaires étrangères européens se tiendra à Bruxelles sur le sujet.