La voiture rétractable made in Israël

Aussi pratique qu’un parapluie pliant automatique, une voiture rétractable très bientôt sur le marché ?

Voilà un défi de taille ( ! ) dans le domaine des transports urbains que de répondre au besoin de trouver une place pour garer son véhicule sans se mettre en infraction avec les règles de stationnement alors que le nombre de voitures ne fait que croître dans un contexte de places de parking qui tendraient plutôt même à diminuer !

Zorro est arrivé hé-hé….

Zorro, dans le cas qui nous occupe, c’est une start-up israélienne qui a résolu ladite équation grâce à l’imagination du Dr Assaf Formosa, professeur à l’université israélienne de Shenkar à Ramat Gan.

C’est lui qui a conçu ce nouvel engin destiné à favoriser la qualité de vie des conducteurs emberlificotés dans des secteurs de trafic monstrueux aux rarissimes places de stationnements autorisées !

Profiter des « largesses » de sa voiture mais se garer dans un mouchoir de poche…

Ainsi un premier prototype fonctionnel a été dévoilé en mai dernier, lors du Sommet international annuel des choix énergétiques et de la mobilité intelligente à Tel Aviv, l’objectif de la compagnie étant de mettre un premier lot à la disposition du public vers la fin de 2018.

(A noter tout de même que son coût prévu d’environ 15 000 $ ne semble pas présenter et c’est très dommage, les mêmes qualités de « rétractibilité » !). Pour mieux visualiser ce concept unique en son genre, Uri Meridor, ancien élève de l’Université Bar Ilan à Tel Aviv, d’expliquer comment l’innovation fonctionne dans la vidéo ci-dessous :

Il suffisait d’y penser !

« City Transformer », agit grâce à un mécanisme de pliage innovant qui lui permet de passer de la largeur d’une voiture de tourisme conventionnelle à celle d’une moto, l’autorisant ainsi à se parquer dans les innombrables places réservées aux deux roues !

Conçu à l’aide du logiciel « Altair Simulations », il intègre donc un châssis pliable à absorption d’énergie mais dispose aussi de systèmes d’aide à la conduite avancée et plus encore répond aux normes de sécurité les plus sévères.

Alimenté de batteries électriques facilement rechargeables, extrêmement léger, on pourrait presque dire du « City Transformer mono ou biplace » qu’il s’agit d’un nouveau mode de transport capable de perpétuer le plaisir de conduire une voiture avec tous les avantages inhérents au stationnement d’une motocyclette.