La Chine fait les yeux doux à Israël

Chine/Israël :L e pays le plus peuplé fait les yeux doux à l’un des plus petits… 1000 « demandeurs » chinois (rien comparé à ses 1.386milliards d’habitants), se disputent 100 « grosses têtes » israéliennes, (chiffre énorme à mettre en parallèle avec quelques 8 millions d’israéliens…) !

Constatation intéressante notée hier 28 mai au cours de rencontres individuelles entre quelques-uns des 1 000 investisseurs potentiels chinois et plus de 100 entrepreneurs israéliens de haute technologie. Ainsi, la conférence annuelle sur l’investissement Chine-Israël organisée par « GoforIsrael » dans la ville de Jinan, capitale de la province du Shandong.

« Jinan est la capitale économique, politique et culturelle du Shandong, l’une des provinces les plus riches et les plus prospères de Chine, avec un niveau de développement économique particulièrement élevé. Il est classé deuxième en Chine en termes de population et est considéré comme un centre économique et une zone de production de premier plan ».

Sans se vanter, celle-ci affiche avec fierté quelques chiffres qui marquent les esprits, un tiercé gagnant dont le premier terme revendique jusqu’à 100 millions d’habitants, le deuxième ambitionne plus de 160 000 km2, et pour finir le troisième met en avant un « PIB » qui s’élève à 1 100 milliards de dollars, le classant au troisième rang en Chine.

« C’est la troisième fois que nous tenons cette conférence en Chine et nous sommes émerveillés par la demande de technologies israéliennes dans cet immense pays », a déclaré Edouard Cukierman, président du conseil de Cukierman & Co. Investment House et associé directeur de Catalyst Funds.

« Initiative de la nouvelle route de la soie »

Rapport comparatif d‘autant plus pointu que les découvertes israéliennes couvrent des domaines tels que les technologies de production avancées, les technologies de l’information, les sciences de la vie, les technologies de l’eau, les technologies propres, les technologies agricoles, l’énergie, etc.

Sur le programme sont mises plus particulièrement en avant certaines des entreprises israéliennes participantes, à savoir la Sté « Parazero » à la base d’un système de parachutes destiné à prévenir les accidents de drones, « NGS » un procédé qui apporte des solutions nutritionnelles pour maîtriser la croissance chez l’enfant, « BetalinTherapeutics » capable de développer un pancréas artificiel pour remplacer le traitement par insuline des diabétiques et « MobileODT » , un pionnier de la détection précoce du cancer du col utérin à l’aide de l’imagerie par smartphone…

Cette conférence de Jinan, organisée conjointement par la Cukierman & Co. Investment House, les fonds Catalyst, Shandong Guohui Investments (la branche des investissements de la province du Shandong) et Jinan Pioneer Area constitue cette année une cuvée particulièrement riche incluant fusions et acquisitions sino-israéliennes, un partenariat israélo-chinois appelé « Initiative de la nouvelle route de la soie », (OBOR)…

Tout un programme !

Source : https://www.israeldefense.co.il/en/node/38373