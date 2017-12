Johnny D’Ormesson: deux hommes sans frontières par M-R Hayoun

Un homme de lettres et un chanteur relèguent les politiques à l’arrière-plan

Il faudrait être aveugle pour ne pas s’en rendre compte. Les cérémonies en l’honneur de deux grandes personnalités, qui viennent de nous quitter et qui étaient si aimées des Français, rendent ce constat incontournable…

La politique ne mobilise plus, les gens veulent autre chose. La politique n’enchante plus, plus aucune légende nationale n’anime les foules. Celles que l’on a vu cet après midi défiler derrière un corbillard ou celles, réunies dans la cour d’honneur des Invalides renforcent le même constat. Lire la suite sur jforum.fr