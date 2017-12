Israël quitte l’Unesco, Abbas et Macron, et retour de la pluie

Shavoua tov, bonne semaine. Toute l’actualité des 24 heures écoulées. Israël annonce officiellement son retrait de l’Unesco, Abbas chez Macron, 3 turcs arrêtés à Jérusalem, Daech se reforme en Afghanistan et le retour de la pluie…

Israël annonce officiellement son retrait de l’Unesco

Alors qu’Israël avait annoncé, par la voix de Binyamin Netanyahou, son départ de l’Unesco, – s’inscrivant dans la même ligne que son allié historique les États-Unis -, la délégation israélienne n’avait toujours pas quitté les bancs de l’institution controversée.

Ces dernières heures, Binyamin Netanyahou a donné l’ordre de rédiger la lettre de retrait officielle. Mais il reste encore du temps, le retrait israélien sera effectif à la fin 2018 seulement.

Mahmoud Abbas chez Emmanuel Macron

Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a déclaré vendredi qu’il n’accepterait « aucun plan » de paix de la part des Etats-Unis pour résoudre le conflit israélo-palestinien, estimant qu’ils s’étaient « discrédités » en reconnaissant Jérusalem comme la capitale d’Israël. La décision des Etats-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël les marginalise dans ce dossier, a déclaré vendredi le président français Emmanuel Macron, ajoutant qu’il ne voulait pas faire de même et qu’il n’allait pas reconnaître unilatéralement un Etat palestinien.

« Les Américains sont marginalisés, j’essaye de ne pas faire de même », a déclaré M. Macron lors d’une conférence de presse avec le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, ajoutant qu’il n’allait pas reconnaître unilatéralement la Palestine car il « ne croit pas » que ce serait « efficace ». « Décider unilatéralement de reconnaître la Palestine est-il efficace ? Je ne crois pas. Car ce serait une réaction » à la décision américaine « qui a provoqué des troubles dans la région », a développé le président français. « Je répliquerais une erreur d’un type pareil », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il n’allait « pas construire le choix de la France en réaction » à la politique américaine.

Arrestation de 3 touristes turcs sur le Mont du Temple

Trois touristes turcs ont été arrêtés sur le Mont du Temple à Jérusalem. Selon les informations communiquées par la police israélienne, les trois touristes se sont violemment heurtés hier, à des agents de la sécurité. Ils sont actuellement interrogés dans le cadre de l’enquête.

Daech se reforme en Afghanistan

Alors que la fin de l’État islamique se profile en Syrie et en Irak, on assiste à une migration du groupe terroriste vers la région afghane. «Il s’agit maintenant pour Daech de revenir au bercail» estime Karim Pakzad, chercheur à l’IRIS (Institut des Relations Internationales et Stratégiques) et spécialiste de la région, qui rappelle que les soldats de Daech en Irak sont initialement «des combattants d’Al-Qaïda partis d’Afghanistan sous l’ordre d’Oussama Ben Laden pour mener le djihad contre l’intervention américaine de 2003».

Si tous les talibans ne se reconnaissent pas dans le combat et les méthodes de l’État islamique, ce fait nouveau a de quoi inquiéter. Désormais contraint de mener une bataille contre deux ennemis, Kaboul est aujourd’hui dans une «situation extrêmement délicate», juge le chercheur.

Le retour de la pluie

Après une période de sécheresse hivernale, la pluie est de retour ce dimanche en Israël. Les températures seront en baisse et des précipitations sont attendues sur le nord du pays. La pluie s’étendra progressivement à l’ensemble du pays et touchera probablement aussi la ville d’Eilat. La neige tombera sur le mont Hermon.

Lundi, nouveau refroidissement. Le front pluvieux se maintiendra sur le nord jusqu’au Néguev. Des éclaircies sont attendues pour mardi