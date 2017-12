Israël : clé de l’avenir énergétique de l’Europe©

Le 5 décembre, la Grèce, Chypre, l’Italie et Israël ont signé un protocole d’accord pour la construction d’un gazoduc sous-marin en Méditerranée orientale vers la Grèce et l’Italie, permettant le transport des réserves gazières chypriotes et israéliennes nouvellement découvertes vers l’Europe continentale. Lire la suite sur jforum.fr