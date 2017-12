Il y a 75 ans, la rafle des juifs de Tunisie

Le 9 décembre 1942 (le 2 Tevet 5703) restera à jamais gravé dans la mémoire des Juifs de Tunisie.

Dans les années 1940, 90 000 Juifs vivaient en Tunisie. Après la défaite de juin 1940 et l’établissement du régime de Vichy en France, les Juifs de Tunisie ont fait l’objet de toutes les mesures antisémites édictées en France. Le 8 novembre 1942, les nazis envahissent le pays. De novembre 1942 à mai 1943, les Juifs de Tunisie furent considérés par les forces d’occupation comme des ennemis et traités en ennemis. Pendant cette période, les nazis organisent des rafles dont la plus importante se déroule à Tunis.

Au total, près de 5 000 Juifs sont envoyés dans des camps de travaux forcés. À partir d'avril 1943, commenceront les premières déportations vers les camps en Europe.