Pourquoi Gal Gadot refuse de signer pour la suite de Wonder Woman

Gal Gadot pose ses conditions. La star israélienne qui a récemment incarné Wonder Woman au cinéma ne rempilera pas dans son rôle…à moins que…

Nouveau rebondissement lié aux problèmes de harcèlement sexuel dans l’industrie du divertissement à Hollywood. L’actrice et désormais superstar Gal Gadot, ne veut plus de Brett Ratner et de sa société de production « RatPac-Dune Entertainment », qui a contribué à la production de Wonder Woman, dans le cadre de son accord de cofinancement avec Warner Bros.

Le film a rapporté plus de 400 millions de dollars à l’international. Un initié de Warner Bros. a expliqué: « Brett a gagné beaucoup d’argent grâce au succès de Wonder Woman, grâce à sa société qui a aidé à financer le premier film. Mais les règles ont changé. Gal Gadot ne veut plus signer pour la suite à moins que Warner Bros ne se débarrasse de Brett ».

Gadot est fidèle à ses principes

« Gadot est fidèle à ses principes. Elle connaît aussi la meilleure façon de frapper des gens comme Brett Ratner…au portefeuille. Plus tôt ce mois-ci, Gadot a posté sur Instagram: «L’intimidation et le harcèlement sexuel sont inacceptables! Je suis aux côtés de toutes les femmes courageuses qui se confrontent à leurs peurs et qui s’expriment »

Réalisateur et producteur Brett Ratner a été accusé de harcèlement sexuel par six femmes, dont l’actrice Natasha Henstridge selon un rapport publié mercredi par le Los Angeles Times.

La star de « Wonder Woman », Gal Gadot, avait déserté, le mois dernier, une cérémonie de remise des prix en l’honneur de Ratner. Elle devait initialement remettre le prix de l’arbre de vie à Ratner lors d’un dîner au Loews Hollywood Hotel. Elle a été remplacée par la réalisatrice Patty Jenkins.