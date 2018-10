Encore une arnaque Low cost sur la ligne Paris-Tel-Aviv

La compagnie aérienne lettone Primera Air a annoncé de manière inattendue la suspension de ses rotations entre la France et Israël. Il y a à peine moins d’une semaine, la société Low cost avait pourtant annoncé l’ouverture d’une nouvelle ligne moins chère entre Tel-Aviv et la capitale française. Les clients ayant acheté des billets directement sur internet auront du mal à obtenir un remboursement.

La compagnie lettone Primera Air a annoncé dimanche la suspension de ses opérations à partir du 2 octobre. Une annonce pour le moins surprenante, car il y a moins d’une semaine, Primera Air avait prévu l’ouverture d’une nouvelle ligne entre Paris et Tel Aviv à partir de 69 dollars par direction.

Dans un communiqué laconique publié sur son site Web, il est indiqué que les clients qui s’étaient procurés des billets devaient s’adresser directement aux agences pour obtenir un remboursement. La direction de l’entreprise s’excuse de ne pas pouvoir être contactée directement par e-mail ou par téléphone.

Arnaque en ligne ?

Cela signifie que les clients ayant acheté des billets directement sur le site internet de Primera Air auront beaucoup de difficulté à se faire rembourser leur argent. Pour l’heure, aucune solution tangible n’est en vue. Surprenant lorsque l’on sait que la compagnie aérienne n’est pas en faillite. Ses autres vols sont tous maintenus.

Primera Air a été créée en 2003. La low cost dispose d’une flotte de deux Boeing 737-700, sept 737-800 et quatre A321neo sur les six attendus (plus deux A321 LR livrables à partir de cette année, et jusqu’à vingt 737 MAX 9 attendus à partir de 2019). Elle relie « l’Europe à plus de 70 destinations à travers la Méditerranée, le Moyen-Orient, l’Asie, les Caraïbes, et l’Amérique du Nord », proposant également des vols vers Newark, Boston et Toronto au départ de Londres-Stansted.