Des lance-roquettes pour Assad, des missiles Kalibr au large©

Mercredi 16 Mai, se sont révélées à la lumière, les intentions mystérieuses de la Russie, après sa non-ingérence déroutante dans les affrontements israélo-iraniens en Syrie. Le Président Vladimir Poutine a informé lors ce la réunion du haut-commandement Russe à Sochi, de deux décisions :

"Nos navires chargés de missiles de croisière Kalibr seront déployés en permanence en Mer Méditerranée", a t-il affirmé. Ils prendront position face aux côtes de la Syrie, du Liban et d'Israël. Les sources des renseignements militaires interprètent cette mesure comme signifiant que le commandement de l'armée russe pense que la confrontation militaire entre Israël et l'Iran en Syrie est loin d'être terminée et que d'autres confrontations sont encore à venir.