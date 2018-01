Crépuscule sur la « cause palestinienne » par Guy Millière

Pendant de nombreuses années, « la Palestine » n’a cessé de monter vers de nouveaux sommets au sein de la soi-disant « communauté internationale ». La « Palestine » est présente aux Jeux Olympiques depuis 1996 et elle est devenue « observateur permanent » à l’UNESCO et aux Nations Unies. La grande majorité des 95 « ambassades » et délégations de « Palestine » sont dans le monde musulman; mais beaucoup d’autres sont en Asie, en Afrique, en Amérique latine et en Europe. En 2014, le Parlement espagnol a voté en faveur de la pleine reconnaissance de la « Palestine ». Quelques semaines plus tard, le Parlement français a fait la même chose.

Il n’y a pas d’autre exemple dans l’histoire du monde où un État qui n’existe pas peut disposer d’ambassades et de délégations censées fonctionner comme si cet État existait.

Le moment est sans doute venu pour les « Palestiniens » de se rendre compte qu’ils ont perdu et de retomber sur terre, comme l’a écrit voici peu le chercheur Daniel Pipes.

Les dirigeants « palestiniens » ont-ils montré par leurs discours et actions qu’ils étaient prêts à gouverner un Etat en paix avec leurs voisins et avec le reste du monde? Tous les dirigeants « palestiniens » incitent constamment au terrorisme et ne cachent pas leur désir d’effacer Israël de la carte du monde.

Le « peuple palestinien » aspire-t-il depuis longtemps à avoir un État et à vivre paisiblement dans cet État? La réponse est non. Le « peuple palestinien » a été inventé à la fin des années 1960 par les services de propagande arabes et soviétiques. Comme le disait le chef de l’OLP Zuheir Mohsen au journal néerlandais Trouw en mars 1977:

« Le peuple palestinien n’existe pas. La création d’un Etat palestinien n’est qu’un moyen de poursuivre notre lutte contre l’Etat d’Israël pour l’unité arabe. En réalité, il n’y a pas de différence entre Jordaniens, Palestiniens, Syriens et Libanais ».

Des reportages effectués en Cisjordanie après la guerre des Six Jours montrent que les Arabes interrogés se définissent comme des « Arabes » ou des « Jordaniens », et ne savent pas encore qu’ils sont « le peuple palestinien ». Depuis lors, on le leur a appris. On leur a également appris que leur devoir est de « libérer la Palestine » en tuant des Juifs. Les Palestiniens sont le premier peuple inventé pour servir d’arme de destruction massive contre un autre peuple. Lire la suite sur jforum.fr