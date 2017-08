Mais qui est cet américain qui pleure la destruction du Temple ?

C’est indéniablement le cliché qui a le plus été partagé sur les sites juifs américains. Le conseiller spécial du président américain assis sur une chaise renversée dans une synagogue de Washington.

Il s’agit de Jared Kushner, gendre de Donald Trump, mari d’Ivanka et conseiller spécial du président. Il est charge du dossier du Proche-Orient et notamment de la relation particulière entre l’Amérique, Israël et les Palestiniens.

Il est de notoriété publique que Jared et Ivanka fréquentent régulièrement la synagogue Habad de leur quartier à Washington. C’est précisément dans cet oratoire que cette photo a été prise lundi soir, à l’entrée du jeûne de Ticha Be Av qui commémore la destruction des deux Temples de Jérusalem. Ce soir là, en signe de deuil, les fidèles s’assoient à même le sol.