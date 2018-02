Ce camp de concentration de Lituanie est maintenant une salle de mariage

Le Septième Fort à Vilnius est en fait un ancien camp de concentration. L’équipage d’un film documentaire se prépare à enregistrer dans l’ancien camp de concentration connue sous le nom du Septième Fort. Clap… tournez…

Lituanie. Dans cette ville terne à 80 kilomètres à l’ouest de Vilnius, il y a peu de sites du patrimoine comme ce mystérieux septième Fort qui pourrait être beau à regarder si on ne connaissait pas son histoire. Ce complexe de bunker en briques rouges de 18 acres, qui date de 1882, dispose de passages souterrains qui relient ses salles principales aux chambres. Au-dessus du sol, la colline est tapissée d’herbes et de fleurs dont les fleurs jaunes attirent les abeilles et les oiseaux ainsi que des familles qui viennent ici pour batifoler dans le bref été Baltique luxuriant.

C’est également un lieu populaire pour les fêtes de fin d’études et des réceptions de mariage, complet avec des buffets et des barbecues, ainsi que des camps d’été pour les enfants qui aiment les chasses au trésor élaborées autour des locaux. La plupart des visiteurs ne sont pas conscients qu’ils jouent, célèbrent leurs fêtes dans un ancien camp de concentration.

Le plus grand massacre de l’histoire du pays

En 1941, des milliers de Juifs ont été emprisonnés, affamés et finalement massacrés par des collaborateurs nazis lituaniens dans le Septième Fort. Ce qui était alors le plus grand massacre de l’histoire du pays. Le complexe est considéré comme le premier camp de concentration situé sur le territoire que l’Allemagne nazie a conquis àvla suite de son invasion vers l’est.

Même soumis aux normes de la mémoire, particulièrement malheureuses en Europe de l’Est où de nombreux cimetières juifs et sites de l’Holocauste ont été endommagés ou négligés, le Septième Fort est inhabituel pour son effacement total du passé récent. Le lieu a été privatisé en 2009 et est maintenant détenue par le Centre du patrimoine militaire, une association non gouvernementale dirigée par un homme de 37 ans, spécialiste d’informatique, Vladimir Orlov, qui fait payer les frais d’admission à environ 4 $ par personne à celui qui utilise certaines parties du composé et organise des soirées.

La vérité que cette réalité odieuse est un sous-produit des échecs de l’Etat lituanien de faire face à la sombre histoire du pays pendant le génocide. Et la première chose à faire pour la mémoire de l’holocauste et pour le peuple juif qui ne doit jamais oublier cette sombre histoire de l’humanité, c’est de dénoncer cette indifférence, cet oubli volontaire des Lituaniens.