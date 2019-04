Avant de faire un don pour « la cause palestinienne » regardez ceci

Nous sommes en en direct sur la chaine de télévision turque TRT World (pro-palestinienne). Le reporter explique la méthode utilisée par le Hamas qui contrôle la bande de Gaza. Il s’agit de motiver les troupes (de civils) pour booster la participation « populaire » chaque vendredi, face à la barrière de sécurité érigée par Israël.

L’air de rien, ce reporter de la télévision turque met à mal à la fois la version du Hamas et la « cause palestinienne » . Les islamistes prétendent que « la marche du retour » est une initiative populaire des habitants de la bande de Gaza, qui protestent chaque vendredi contre le blocus israélien.

Une litanie reprise peu ou prou par l’ensemble des médias de la planète. Sauf que ces protestations violentes et « spontanées » sont savamment orchestrée par le Hamas. D’un côté, les islamistes ont provoqué une paupérisation galopante à Gaza. De l’autre, les Frères musulmans proposent de rémunérer tous ceux qui seront blessés dans les émeutes contre Israël.

La tarification est connue de tous : 3000 dollars pour les familles dont un proche à été tué. 500 dollars pour les blessés grave et 200 dollars pour les blessés plus légers. Quant on sait que le chômage est endémique dans la bande de Gaza, on imagine que ce bonus peut provoquer des vocations, en espérant récolter au pire, une blessure légère.

Pour la cause…

La formule n’est pas nouvelle. L’Autorité palestinienne rémunère depuis des décennies, les terroristes auteurs d’attentats contre des israéliens. Un ministère leur est dédié et un tiers du budget de l’Etat est alloué aux prisonniers et à leurs familles. La encore, le barème des indemnisations est fixé au prorata des personnes assassinées pendant l’attentat et des blessures infligées aux terroristes, par les forces israéliennes.

La prochaine fois que l’on vous demandera de faire un geste financier pour la « cause palestinienne », pensez-à tout cela.

TRT World est une chaîne d’information internationale turque diffusée 24 heures sur 24 en anglais. La chaîne d’information est basée à Istanbul. Elle fournit des actualités et des actualités mondiales avec un accent prononcé sur les actualités relatives à la Turquie, au Moyen-Orient et à l’Asie occidentale