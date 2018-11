Amsterdam : BDS contre drapeau d’Israël…la police sort un mètre !

Les activistes du BDS manifestent régulièrement dans la capitale des Pays-Bas. Mihaël dont les grands-parents ont été assassinés pendant la Shoah, ne supporte plus de les entendre sous sa fenêtre.

« Ils disent lutter contre Israël, mais lorsque vous parlez avec eux, vous comprenez rapidement que les Juifs sont dans leurs collimateur », souligne Mihaël. « Je n’habite pas très loin et je les entends depuis ma fenêtre », poursuit-il. « Un jour, j’en ai eu assez de les voir battre le pavé quotidiennement et diffuser leur message de haine. Alors j’ai pris mon drapeau d’Israël et je me suis pointé devant eux ».

Mihaël en profite pour répondre aux passants qui l’interroge sur sa présence Certains le soutiennent, d’autres engage la conversation. « Mon but était de ne pas laisser le champ libre aux antisémites ».

La loi des 35 mètres

Seulement voilà, depuis quelques temps, la police locale débarque sur les lieux, armée… d’un mètre. Selon la loi en vigueur en Hollande, un contre-manifestant ne doit pas se trouver à moins de 35 mètres du rassemblement auquel il s’oppose.

« C’est tout le temps la même histoire » s’agace Mihaël. « J’arrive sur la place et les activistes de BDS appellent la police. Les agents mettent environ 15 minutes à arriver avec leur mètre. Puis ils me demandent de reculer à bonne distance. C’est un peu ridicule car je ne fais pas de grabuge, je suis juste là avec mon drapeau d’Israël. Les antisémites de BDS jubilent, mais le lendemain, je suis toujours là…