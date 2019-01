A la chambre des Lords : « Marre de cet acharnement contre Israël »

Morceau choisi depuis la chambre des Lords, au début du mois de janvier. Lord Grade, a salué le soutien de la Grande-Bretagne à la création d’un foyer national pour le peuple juif. Un soutien exprimé dans la déclaration Balfour de 1917. Mais il a également expliqué que les médias fondent leurs argumentations sur des scénarios anti-israéliens.

« L’antisionisme est maintenant devenu une couverture de l’antisémitisme dans certains cas », a déclaré Michael Grade. « Je ne suis pas de ceux qui qualifient immédiatement ceux qui critiquent Israël d’être antisémite. Mais il faut bien reconnaître que nombreuses sont les critiques d’Israël qui sont hors-contexte quand il s’agit de blâmer Israël ».

Michael Grade cite ensuite un exemple : « Quand Israël se défend, le scénario prôné par les médias est qu’il s’agit d’une agression sioniste. Récemment, deux Palestiniens ont attaqué des policiers israéliens à Jérusalem. Le titre de la BBC mentionnait que deux Palestiniens avaient été abattus.

Michael Ian Grade, Baron Grade de Yarmouth est né le 8 mars 1943. C’est un dirigeant de télévision britannique et un homme d’affaires. Il a été président de la BBC de 2004 à 2006 et président exécutif de ITV plc de 2007 à 2009. Depuis 2011, il est un pair à vie du Parti conservateur à la Chambre des Lords.

The former controller of the BBC Lord Grade launches a very strong rebuke of the BBC over its bias and misleading reporting of Israel pic.twitter.com/tkeFEsaudp

— SussexFriendsIsrael (@SussexFriends) 5 juillet 2017